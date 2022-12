Fuga dal ' Beccaria' |  catturato il quarto evaso

(Di martedì 27 dicembre 2022) AGI - E' stato rintracciato e catturato anche ungiovane dei sette evasi il giorno di Natale dal carcere minorile 'Cesare'. Si tratterebbe - da quanto appreso - di uno dei due minorenni che ancora mancano all'appello oltre ad altri due maggiorenni. Ilcatturato ha 17 anni ed è marocchino. Sarebbe stato trovato e preso a Sesto San Giovanni (Milano) dai Carabinieri. I militari - da quanto riferito - lo stanno accompagnando al ''. Continuano le ricerche per rintracciare gli ultimi tre dei sette giovani fuggiaschi che il pomeriggio di Natale sono evasi dall'istituto penitenziario minorile 'Cesare' di Milano. All'appello mancano a questo punto due maggiorenni di 19 e 18 anni e un minorenne di 17 anni. Due dei tre rientranti sono stati ...

