Frosinone-Ternana | i 26 convocati di Aurelio Andreazzoli per la gara del “Benito Stirpe”

(Di martedì 27 dicembre 2022) Allenamento di rifinitura per i rossoverdi questa mattina al Liberati. Al termine della sedutaha comunicato la lista dei 26per ladel, in programma domani alle ore 18.00 con il(diretta Sky Sport, DAZN ed Helbiz Live). Indisponibili: Capuano, Donnarumma e Rovaglia (infortunati); Di Tacchio (squalificato) Portieri: Iannarilli, Krapikas, Vitali Difensori: Bogdan, Celli, Corrado, Defendi, Diakitè, Ghiringhelli, Mantovani, Martella, Mazzarani, Sørensen Centrocampisti: Agazzi, Cassata, Coulibaly, Paghera, Palumbo, Proietti Attaccanti: Capanni, Falletti, Favilli, Moro, Partipilo, Pettinari, Spalluto

... Pisa), Canotto (Reggina), Partipilo (), Rover (2; SudTirol), Moncini (Spal), Menez (Reggina), Falcinelli (Modena), Bianchi (Brescia), Hernani (3; Reggina), Man (1; Parma), Insigne ()......NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE) BOLOCA Daniel () ...BARBA Federico (Pisa) BRUNORI Matteo Luigi (Palermo) DEL PRATO Enrico (Parma) DIAKITE Salim () ... Ternana, così non va. A Frosinone una lezione senza reazione Ascoli Calcio, alla ripresa una Ternana reduce da 1 punto in tre match. Bandecchi litiga furiosamente con i tifosi - picenotime.it - IT ...di F.B.La Ternana esce ridimensionata (e neanche poco) dal 'Benito Stirpe' di Frosinone. Nell'ultima gara del girone di andata, ultima dell'anno, la squadra rossoverde viene abbattuta dalla capolista ...