Globalist.it

La polemica sulla, quantomeno, inappropriata celebrazione dell'Msi da parte di alcuni esponenti della maggioranza - e dello Stato - continua a imperversare. Federico, dell'Ufficio di presidenza del gruppo alla Camera del Pd - Italia democratica e progressista, ha scritto una lunga nota in merito. "A leggere gli orgogliosi commenti della seconda carica .... Alle spalle del risultato e del voto all'emendamento dell'opposizione, come spiega Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale del Dipartimento tutela vittime di Fratelli d'Italia, c'è stata ... Fornaro (Articolo Uno): “Elogi all’Msi La destra sta rinnegando la svolta di Fiuggi” Negli scatti della sottosegretaria alla Difesa vecchi poster con la fiamma tricolore e la scritta 'Viva il Msi', e immagini del padre di Isabella, Pino, ...La sottosegretaria alla Difesa sui suoi social. Osvaldo Napoli (Azione): "Quelle remote radici sono un problema per la destra". Fornaro, gruppo Pd ...