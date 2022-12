Calendario Serie A calcio | quando riparte nel 2023 | orari 4 gennaio | programma | tv | streaming DAZN e Sky

Leggi su oasport

(Di martedì 27 dicembre 2022) Dopo la pausa riservata ai Mondiali didi Qatar 2022, vinti dall’Argentina di Lionel Messi e Lionel Scaloni, laA mette nel mirino la suanza relativa alla stagione 2022-. Il restart è fissato in data mercoledì 4, con la 16esima giornata del girone d’andata, di un campionato dove per ora a comandare la classifica è il Napoli. Dieci, tutte in un unico giorno, le partite in: 2 per ogni slot. Alle 12.30 Salernitana-Milan e Sassuolo-Sampdoria, alle 14.30 Spezia-Atalanta e Torino-Hellas Verona, alle 16.30 Lecce-Lazio e Roma-Bologna, alle 18.30 Cremonese-Juventus e Fiorentina-Monza, alle 20.45 infine vi saranno il big match Inter-Napoli e Udinese-Empoli. Guarda laA disu ...