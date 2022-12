Avatar | La via dell' acqua guida il box office USA di Natale con 64 milioni | flop di Babylon di Damien Chazelle

(Di martedì 27 dicembre 2022): La viaprosegue la sua corsa inesorabilendo per la seconda settimana un boxamericano non memorabile, brucia ildi, epico affresco interpretato da Margot Robbie e Brad Pitt. Ilgelido e innevato del nord degli USA non ha impedito agli americani di recarsi al cinema durante le festività, ma l'unico film a godere dei favori del pubblico sembra essere: La via, primo per la seconda settimana al boxUSA natalizio con 64che lo portano a un totale di 261,6in patria. A livello globale,: La viasupera ...

Grande rimonta per il cinema italiano per merito di Aldo , Giovanni e Giacomo , che, nel giorno di Santo Stefano, hanno sfidato: Ladell'acqua , Il Gatto con gli Stivali 2 e Le Otto Montagne . Il Grande Giorno , arrivato in sala il 22 dicembre, ha raggiunto, il 26 dicembre, oltre 1.1 milioni di euro ( 1.130.310 e ... La giornata di Santo Stefano ha incoronato il solito kolossal Avatar: La via dell'acqua, con un Box Office Italia che comunque ha visto incassi in netto ...