Volley | SuperLega | Perugia continua la fuga | Civitanova e Modena rispondono Trento resta in scia | Piacenza ko

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Grande abbuffata di pallavolo a Santo Stefano, laè scesa in campo per la tredicesima giornata. Il massimo campionato italiano dimaschile ha regalato spettacolo con sei partite in contemporanea ad allietare il pomeriggio di festa di tutti gli appassionati. Scontro tra prima e ultima della classe al PalaBerton.ha travolto Siena con un secco 3-0 e prosegue la propria cavalcata da imbattuta, confermandosi saldamente al comando della classifica generale con tredici punti di vantaggio sulle più immediate inseguitrici. I Campioni del Mondo sono stati trascinati dagli attaccanti Kamil Semeniuk (13 punti) e Kamil Rychlicki (12), 9 marcature per la stella Wilfredo Leon, sugli scudi anche il centrale Sebastian Solé (11 punti, 4 muri) sotto la regia di Simone Giannelli. Alle spalle dei Block Devils si è formata la ...