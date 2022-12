Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 dicembre 2022)DEL 26 DICEMBREORE 09:20 MARCO CILUFFO BENTROVATI E BUON SANTO STEFANO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLAPER CHI PROCEDE SULL AUTOSTRADA A1 FIRENZEUN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE PRIMA DELLO SVINCOLO DI FIANONO IN DIREZIONE NAPOLI SU TUTTA LAINVECE LA VIABILITA’ SI PRESENTA SCORREVOLE ANCHE SULLE MAGGIORI CONSOLARI EXTRAURBANE IN USCITA D DALLA CAPITALE SEMPRE NELLA CAPITALE COME SEMPRE NEI FESTIVI, VIA DEI FORI IMPERIALI È ISOLA PEDONALE CON DEVIAZIONE ATTIVE PER ALCUNE LINEE BUS DI ZONA PER IL TRASPORTO CAPITOLINO RIMANE CHIUSA LA STAZIONE MANZONI DELLA METRO A PER INTERVENTO TECNICO NELLA MATTINATA IN ALTERNATIVA UTILIZZARE LA STAZIONE VITTORIO EMANUELE PER GLI EVENTI DI OGGI PRESTARE ...