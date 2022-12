ilmessaggero.it

di trapianti nelle giornate prenatalizie alle Molinette di. In circa 100 ore, tra il 20 e il 24 dicembre, ne sono stati eseguiti 24. 'Un risultato straordinario ', commentano alla ......di trapianti. E un record nel record: trapiantato un fegato di 97 anni. Tra la mattina del 20 dicembre e il pomeriggio del 24, presso l'ospedale Molinette della Città della Salute di, ... Torino, maratona di trapianti all'ospedale Molinette: 24 operazioni in 100 ore La sanità non si ferma per le feste di Natale, anzi. A Torino, alle Molinette, sono stati eseguiti 24 trapianti in circa 100 ore, nei giorni che vanno dal 20 al 24 dicembre. Fra gli interventi ...All'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, tra la mattina del 20 dicembre ed il pomeriggio del 24, sono stati trapiantati: 24 organi, 9 fegati, 12 reni, 2 polmoni ed 1 cuore ...