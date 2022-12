Scrive la lettera per Babbo Natale ma finisce a Pratica di Mare | ”Ecco Gabriele e i suoi regali”

Open

Prima della chiamata, il padre Giacomo aveva inviato unadi ringraziamento al personale medico e sanitario del reparto di rianimazione dell'ospedale Perrino "per l'impegno e l'umanità ......il vedovo. La notizia è stata confermata anche dal giovane parroco vicino alla coppia, ..." ha continuato il prete - Questa mattina il Papa con umiltà disarmante mi ha indirizzato unadi ... Viviana Delego muore dopo un parto gemellare: il marito scrive una ... In uno degli ultimi daytime prima della pausa natalizia, nella scuola di Amici, gli allievi sono stati protagonisti di un dolce momento, in cui si sono scambiati alcuni messaggi scritti da loro stessi ...Papa Francesco ha telefonato a Giacomo Cofano, il marito di Viviana Delego, la 41enne di Pezze di Greco di Fasano (Brindisi) morta in ospedale lo scorso 22 dicembre qualche giorno dopo aver partorito ...