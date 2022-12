Scacchi | Mondiali rapid 2022 | Magnus Carlsen e altri tre in testa dopo la prima giornata Sabino Brunello debutta a metà classifica

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Si è aperto oggi ad Almaty, Kazakistan, come da tradizione, il Campionato del Mondodinell’ambito di una cinque giorni che includerà anche la rassegna iridata blitz. Cinque i turni in programma in questo lunedì per il torneo Open (178 in gara) e quattro per quello femminile (98 partecipanti), con gran parte dei migliori nomi al via. Saranno 13 le partite in totale nell’Open e 11 nel femminile, con la seguente scansione: 5-4-4 Open e 4-3-3 femminile. Tempo di riflessione: 15 minuti apiù 10 secondi di incremento a mossa. Inallaci sono quattro giocatori, nessuno dei quali a punteggio pieno (4,5/5). Insieme aci sono Vladimir Fedoseev, russo che gioca sotto egida FIDE, l’indiano Arjun Erigaisi e l’olandese Jordeen van ...

