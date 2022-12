Questa settimana al cinema 26 dicembre – 1 gennaio

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Scopriamo quali sono i film in uscita neiitaliani nelladal 26al 12023. sostieni No#News e visita il nostro sponsor sostieni No#News e visita il nostro sponsor CHARLOTTE M. – IL FILM FLAMINGO PARTY Regia di Emanuele Pisano Con Sophie Perazzolo, Carola Abdalla Said, Arianna di Claudio, Angela Tuccia Genere Commedia Produzione Italia, 2022 Durata 90 min Data di uscita 312022 Charlotte è una studentessa al primo anno delle superiori che si ritrova a dover fare i conti con problemi di amicizie, amori e crescita. Ad allarmarla più di tutto è la minaccia di chiusura che incombe sulla sua amata oasi di fenicotteri, situata vicino la casa in campagna di sua nonna. È il suo posto del cuore, ma i fondi latitano e sembra non esserci alternativa alla sua ...