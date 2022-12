L’Ucraina sta vincendo la guerra del futuro | fatta di algoritmi e satelliti

Leggi su formiche

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Nel marzo 2022 molti si aspettavano che la Russia si sarebbe mangiatanel giro di qualche settimana. Cosa che, tra l’altro, sembra fosse nei piani degli stati maggiori russi, ma così non è andata. Esistono probabilmente infiniti fattori tattici, strategici, politici e anche sociali che gli storici useranno tra qualche decennio per spiegare come Davide abbia resistito e poi ottenuto vittorie contro Golia, nell’immagine biblica oggi di gran moda. Uno dei motivi principali, però, è percepibile già oggi. È l’elemento tecnologico. Le più avanzate tecnologie, principalmente statunitensi, stanno giocando un ruolo essenziale nel garantire la supremazia ucraina sul campo di battaglia, almeno per quanto riguarda le operazioni di battlefield intelligence e ricognizione. Le informazioni qui riportate sono tratte dai magnifici reportage dai campi di battaglia ucraini ...