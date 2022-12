LA RAI E IL SONDAGGIO SUL NATALE | ALBERO E PANDORO BATTONO PRESEPE E PANETTONE

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Nel primo dei due appuntamenti previsti, “TI SEMBRA?”, andato in onda sabato 24 dicembre alle 14 su Rai2, Pierluigi Pardo ha condotto i telespettatori in un viaggio alla scoperta dei sentimenti e dei costumi degli italiani sulla festività per eccellenza. Ospiti di puntata Monica Caradonna e Peppone (Giuseppe Calabrese). In studio Alessandra Ghisleri, pronta a dare ulteriori specifiche e approfondimenti statistici. Tra i risultati del, realizzato da Euromedia Research in esclusiva per il programma, è emerso che gli italiani preferiscono per il 55,4% ilal: se il primo spopola soprattutto fra le donne col 60,9%, tra i giovani (58,5% fra i 18-24 anni e 65,7% fra i 25-44 anni), al Centro (62,5%) al Sud e nelle Isole (59,6%), il dolce milanese si riscatta fra gli uomini (50,5%), gli over ...