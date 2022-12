La Corea del Sud ha accusato la Corea del Nord di avere violato il suo spazio aereo con cinque droni

TGCOM

Alla luce delle operazioni legate ai droni il Ministero dei Trasporti dellaSud ha sospeso i voli verso gli aeroporti internazionali di Gimpo e Incheon per circa un'ora.'Diversi veicoli aerei senza pilota dellaNord hanno invaso il nostro spazio aereo' nelle zone limitrofe al confine della provincia di Gyeonggi. Così lo Stato maggiore di Seul che aveva sparato alcuni ' colpi di avvertimento ' ... Corea del Sud, colpi d'avvertimento contro droni nordcoreani Le autorità sudcoreane hanno dichiarato lunedì che diversi droni nordcoreani hanno attraversato il confine e hanno schierato aerei ed elicotteri per abbatterli, il primo incidente di questo tipo dal 2 ...(Adnkronos) – Per la prima volta dal 2017, droni nordcoreani hanno superato il confine fra le due Coree entrando nello spazio aereo di Seul, provocando la risposta armata delle forze si Seul. Lo rifer ...