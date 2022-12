“Inediti in legno Uno scorcio tra architettura e design | dal dopoguerra a fine secolo”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Bergamo. È visitabile fino all8 gennaio 2023 all’interno della Sala Giuristi, Piazza Vecchia in Città Alta, la mostra . È promossa dal collettivo di aziende riunite ne “Ildalla Natura alle Cose”, che dal 2013 organizza manifestazioni a promozione della cultura e dell’uso delcome materia rinnovabile ed ecosostenibile valorizzando il territorio e le sue eccellenze produttive. La mostra è organizzata con la collaborazione del Museo del Falegname Tino Sana e della Fondazione Architetti Bergamo. Tredici architetti per 21 oggettidi arredo Per il 2022-23 dall’8 dicembre all’8 gennaio la mostra espone il lavoro inedito di 13 architetti eer bergamaschi contemporanei attraverso l’esposizione di 21 oggetti di arredo da loro ideati nel corso del Novecento, realizzati dalle 32 aziende della filiera del ...