(Di lunedì 26 dicembre 2022) Nel giorno in cui la Chiesa celebra la festa del primo martire, Santo Stefano, Vatican News ne ricorda la figura, citando ipersecuzione deinel: violenza consumata prevalentemente dall’estremismo islamico. La fonte è il rapporto “più che mai. Rapporto suioppressi per la fede 2020-2022”, resoconto annualeFondazione pontificia “Aiuto alla Chiesa che soffre” (ACS).ignorati da tg e giornali. Il Papa oggi ha fatto un accenno dedicato l’Angelus ai martiri, anche ai nostri giorni “numerosi”, che mettono a rischio la loro vita per testimoniare la fede. Nel 75 per cento dei 24 Paesi esaminati, l’oppressione o la persecuzione deiè aumentata, vi si legge. Il testo ...

Vatican News - Italiano

Fausta Speranza " Città del Vaticano Oggi la Chiesa commemora Santo Stefano (Grecia, 5 " Gerusalemme, 36), primo cristiano ad aver dato la vita per testimoniare la propria fede in Gesù Cristo e per la ...Parlare deinel mondo oggi non sembra essere particolarmente interessante. Il pianeta è (legittimamente) proiettato sull'analisi e sugli sviluppi della guerra in Ucraina, sugli effetti ... Il primo martire Santo Stefano e i cristiani perseguitati oggi Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...India, Pakistan, Afghanistan e Myanmar sono spesso ostili nei confronti di comunità religiose integrate.Corea del Nord, Laos, Cambogia e Vietnam contrastano ogni fede ...