Covid Cina | dall’8 gennaio stop a quarantena all’arrivo

(Di lunedì 26 dicembre 2022) PECHINO – Dal prossimo 8laabolirà laobbligatoriaal Paese. Lo hanno annunciato oggi le autorità sanitarie cinesi che dall’inizio di dicembre hanno iniziato progressivamente ad allentare le rigide misure antiadottate nell’ambito della politica ‘Zero”. Sulla base della nuova direttiva della commissione della Sanità, dal mese prossimo quindi sarà sufficiente un test negativo al, effettuato nelle ultime 48 ore, per entrare nel Paese. Laera rimasta l’ultima grande economia ad imporre la– attualmente di cinque giorni in albergo, seguita da 3 giorni di osservazione domiciliare – misura che ha penalizzato in modo significativo il turismo. L'articolo L'Opinionista.

Il Covid inizia a fare meno paura anche in Cina. Il governo di Pechino, infatti, continua il progressivo allenatmento delle misure restrittive imposte finora a causa del Coronavirus. Dal prossimo ...