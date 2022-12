Calendario basket 2023 | date | programma | tutti gli eventi da non perdere

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Sarà un’annata particolarmente lunga, quella di undavvero ricchissimo dicome al solito nel panorama cestistico. Dalle competizioni in Italia a quelle in Europa, tantissimo c’è da tenere sott’occhio, soprattutto in un anno che a livello iridato potrà dire parecchio. Sarà infatti ildei Mondiali, di nuovo in Asia, ma stavolta tra Indonesia, Filippine e Giappone. L’Italia ha già staccato il pass: gli uomini di Gianmarco Pozzecco devono ormai soltanto portare a termine il girone, in cui c’è ancora una sfida con la Spagna in terra iberica da disputare. Ma è anche un altro anno di Eurolega, con Milano e Virtus Bologna che cercheranno il recupero dopo una prima parte di stagione non descrivibile in poche parole, e di EuroCup, con le tre italiane in cerca di buone cose e di ottavi di finale. La Serie A, chiaramente, rimarrà ...