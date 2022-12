“Abbiamo chiuso” GF Vip 7 | Luca Onestini | accuse pesanti contro di lei

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Al GF Vip 7è andato fuori di testa e ha deciso di chiudere il rapporto con una concorrente del reality show. Si è praticamente giunti ai ferri corti tra loro ed è stato inevitabile troncare la conoscenza. Non possiamo ovviamente sapere con certezza se non avranno mai più legami anche in futuro, ma stavolta il litigio è stato davvero pesante e una ricucitura appare complicata. Probabile comunque che possa esserci l’intervento di Alfonso Signorini nella puntata del 26 dicembre con l’obiettivo di mediare. Ma al momento il pubblico del GF Vip 7 ha visto unadirato, che non ha più alcuna intenzione di parlare con lei. E anche quest’ultima ha ormai compreso che non ci possa essere un rapporto sano e quindi allontanarsi sembra essere l’unica possibilità. Eppure fino a poco tempo fa sembrava che ...