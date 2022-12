A fine carriera resterò a Milano Ibra svela il suo futuro

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Intervistato da Alberto Angela, il campione svedese dichiara il suo amore per: "Per me è come una seconda casa, potrei rimanere qui dopo ladella mia

La Gazzetta dello Sport

Qui sto molto bene, ci vivo e mi sento vivo: non è un segreto che potrei rimanere qui anche dopo ladella mia". Intervistato da Alberto Angela per "Stanotte a Milano" andato in onda su ...'Non è un segreto che potrei rimanere a Milano a'. Zlatan Ibrahimovic, una vita da calciatore giramondo, ha messo radici nel capoluogo lombardo . Lo svedese, intervistato da Alberto Angela per 'Stanotte a Milano', su Rai 1, ha ribadito ... L'annuncio di Ibrahimovic: "A fine carriera potrei restare a Milano" "San Siro mi fa sempre un grande effetto, per anni ha fatto parte della mia carriera, ho avuto la fortuna di vincere trofei importanti, giocare con grandi campioni, lavorare con grandi allenatori… Leg ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...