Non c’è più religione | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di domenica 25 dicembre 2022) Non c’è più: trama, cast e streaming delStasera, domenica 25 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Non c’è piùcommedia del 2016 diretto da Luca Miniero e interpretato da Claudio Bisio, Angela Finocchiaro e Alessandro Gassmann. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Sebbene sia solo Pasqua, nell’immaginario paesino di Porto Buio cominciano i preparativi per il Presepe Vivente, da anni unica attrazione dell’isola sulla quale il paese si trova. A causa del ridottissimo tasso di natalità, l’unico bambino abitante sull’isola, da sempre designato per interpretare il ruolo del bambinello, è diventato inadatto, essendo giunto alle soglie della pubertà. Il sindaco Cecco ha quindi l’idea di chiedere “in prestito” un bambino alla folta comunità marocchina che ...