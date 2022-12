Milano | sette detenuti evadono dal carcere minorile Beccaria | “Hanno approfittato dei lavori in corso”

(Di domenica 25 dicembre 2022) Insono evasi nel pomeriggio del giorno di Natale dal cortile passeggi dell’istituto penale per minorenni Cesaredi. A rendere noto quanto accaduto è il segretario generale della UilPa Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio. Iragazzi“avrebberodeiin, che perdurano da svariato tempo” riuscendo ad aprire un varco nella recinzione per poi scavalcare il muro di cinta della struttura. Lanciato l’allarme sono subito partite le operazioni di ricerca della Polizia penitenziaria e delle altre forze dell’ordine, al momento però senza esito. “Da qualche tempo, molte delle problematiche che investono le carceri – denuncia De Fazio – si ritrovano anche negli istituti penali per minorenni. In ...

La Repubblica

Milano, evadono in sette dal carcere Beccaria di Milano Maxi evasione dal carcere minorile di Milano, Cesare Beccaria. In sette sono riusciti a scappare dalla struttura. Lo ha reso noto Gennarino De Fazio, segretario generale del sindacato di polizia ...