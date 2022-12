Manovra | stretta sul reddito di cittadinanza | chi rischia di perderlo

(Di domenica 25 dicembre 2022) Tra le novità principali dellache ha incassato il via libera della Camera, lasuldi. Ecco cosa cambia. Dall’allargamento della platea della flat tax al taglio del cuneo fiscale, allaaldi, le pensioni e il superbonus passando per una serie di consuete micro-norme. Laha

la Repubblica

TREGUA FISCALE - Sono dieci le diverse modalità di regolarizzazione previste dallaper la ...principio dell'offerta congrua ma forse dovrà ritoccare ancora la misura per garantire la. ...In altri versi si è scelta la viadelle priorità e delle scadenze ravvicinate, abbozzando ... Inoltre l'iter dellaha subito inciampi tecnici e politici, che potevano essere evitati. ... Manovra governo Meloni, stretta al reddito di cittadinanza, salta offerta 'congrua'. Il bonus psicologo sale … Dopo la conferma della fiducia al governo - con 221 voti favorevoli, 152 contrari e 4 astenuti - all'alba di di sabato la Camera ha approvato il testo della Manovra, con 197 sì, ...Dopo la fiducia al governo, con 221 voti favorevoli, 152 contrari e 4 astenuti, all’alba la Camera ha approvato il testo della Manovra, con 197 sì, 129 no e due astenuti. La Legge è stata quindi trasm ...