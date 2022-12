Manovra | dal 27 la corsa blindata al Senato scontro su misure | tempi e caos

(Di domenica 25 dicembre 2022) - Palazzo Madama non potrà che approvarla a scatola chiusa, per evitare l'esercizio provvisorio. Le opposizioni all'attacco non solo sul merito dei provvedimenti, ma anche suicompressi e gli ...

Il Sole 24 ORE

- Palazzo Madama non potrà che approvarla a scatola chiusa, per evitare l'esercizio provvisorio. Le opposizioni all'attacco non solo sul merito dei provvedimenti, ma anche sui tempi compressi e gli ...Da diversi giorni, ci sono i primi approcci per capire gli spazi di. Il Napoli è conscio di un adeguamento giusto per quanto mostratotalento costato circa 10 milioni. Un affare quasi ... Manovra, ecco i contenuti: dal fisco alle pensioni Dall’aula della Camera via libera alla fiducia sulla manovra con 221 sì, 152 no e 4 astenuti. L’esame del provvedimento è poi proseguito in nottata con una seduta fiume, fino all’ok al provvedimento.Dopo la conferma della fiducia al governo - con 221 voti favorevoli, 152 contrari e 4 astenuti - all'alba di di sabato la Camera ha approvato il testo della Manovra, con 197 sì, ...