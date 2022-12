Lazio e Milinkovic-Savic c'è un patto di Natale

SERGEJ- SAVIC - Un posto nella linea mediana del nostro 4 - 3 - 3 è sempre prenotato da ... Serve davvero aggiungere altro per il Re Mida delladi Sarri LAUTARO MARTINEZ - In verità, ......- Savic è arrivato a quota 12 partecipazioni attive a reti in stagione con cinque ... La classifica Opta (con altri due dalla Serie A)- MIDTJYLLAND 2 - 1: HIGHLIGHTS 9) BUKAYO SAKA (...Milinkovic-Savic Juve, il gigante serbo sempre nei pensieri dei bianconeri per rinforzare il centrocampo. Ma la Lazio non s’arrende Sergej Milinkovic-Savic è sempre nei pensieri di mercato in casa bia ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...