È morto Fabian O’Neill | ex trequartista di Cagliari e Juventus | aveva 49 anni

(Di domenica 25 dicembre 2022) Undal «genio puro, cristallino, come i diamanti più preziosi». Ilricorda così, calciatorea Montevideo il giorno di Natale. Si è spento all’età di 49, dopo aver lottato a lungo contro l’alcolismo. Ieri, 24 dicembre, l’uruguaiano era stato ricoverato in ospedale a causa di un’emorragia, ma questa volta le cure non sono riuscite a salvare l’ex giocatore. Dopo il suo ritiro dal mondo del calcio, la salute diè stata compromessa dall’abuso di alcol, una dipendenza che l’ha costretto a diversi ricoveri e interventi. «Ci hai fatto innamorare della tua classe,non ha mai smesso di voler bene al suo Mago con la “10” sulle spalle. Riposa in pace,. Per sempre uno di noi», ...

