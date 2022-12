Carcere | sette minori evasi dal Beccaria di Milano Hanno scavalcato il muro

Leggi su firenzepost

(Di domenica 25 dicembre 2022)detenuti sononel pomeriggio dal cortile passeggi dell'istituto penale per minorenni 'Cesare' di. I fuggiaschi avrebbero approfittato dei lavori in corso, che perdurano da svariato tempo, per aprirsi un varco nella recinzione e poi scavalcare ildi cinta. Immediate sono scattate le ricerche a opera della Polizia penitenziaria e delle altre forze dell'ordine L'articolo proviene da Firenze Post.