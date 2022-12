Aurora Ramazzotti | il suo Natale col pancione è dai suoceri

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 25 dicembre 2022)mostra sui social la sua vigilia di2022, la prima con i, quella cole che ricorderà per sempre. Michelle Hunziker ieri sera ha festeggiato con Tomaso Trussardi unendo le due famiglie,era l’unica assente, giusto che fosse a casa dei genitori di Goffredo Cerza, avrà tutto il tempo in queste feste di festeggiare anche con mamma Michelle e le sue sorelle. Per lei anche i pranzi e le cene con papà Eros, la sua è da sempre una famiglia allargata e questoè il più felice di sempre. Sta per diventare mamma, a 26 anni sa di essere pronta, come ha sottolineato papà Eros. In vista dell’arrivo del nipotino la vigilia diè stata molto emozionante anche per Francesca e ...