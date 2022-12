Ascolti Tv 24 dicembre | Vince Mediaset con “Il Volo” a Gerusalemme e “Una Poltrona” per due Sul podio Giallini e Proietti | bene il Circo su Rai3

(Di domenica 25 dicembre 2022) Vigilia natalizia piena di proposte attraenti alla sera di sabato 24. Rai1 ha trasmesso la commedia in prima tv Io sono Babbo Natale e Canale 5 ha risposto con l’evento musicale Il– Natale a. Lato Viale Mazzini, Rai2 ha puntato sul film francese Non ti presento i miei esu Il meglio del Festival deldi Montecarlo. Lato Cologno, Italia 1 ha trasmesso il cult Unaper due, mentre le altre opzioni principali sono state l’extra vintage Vacanze Romane su Rete4 e una puntata in replica di Una giornata particolare su La7. Inoltre su Tv8 è andato il film Una Nataòe regale e su Nove Freddy Mercury – l’Immortale. La classifica degliin termini di numero di spettatori è stata la seguente.prima ...

