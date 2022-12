Allarme Kean | la big propone lo scambio immediato

Blasting News Italia

adesso rientrato, contro l'Arsenal sarà titolare. Anche Marley Akè sarà in campo dal primo ... In attacco tutto sulle spalle di Moisee Matias Soulè . In particolarevorrà confermare l'...fortunatamente rientrato qualche minuto più tardi, con l'ex Fiorentina tornato regolarmente ... Chiesa è stato schierato da Allegri seconda punta al fianco di, per poi spostarsi largo a ... Vlahovic stecca con la Serbia, i tifosi della Juve sui social sono ... Nessuna sorpresa in serbo: l'allarme Vlahovic per la Juventus è fragoroso. Ecco come sta il giocatore in questo momento ...Infortunio Vlahovic - Cresce la preoccupazione per la pubalgia di Vlahovic e per i possibili tempi di recupero dell'attaccante serbo ...