Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2022 ore 13 | 30

(Di sabato 24 dicembre 2022)DEL 24 DICEMBREORE 13:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONA VIGILIA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. MIGLIORA LA SITUAZIONE SULL’A1-NAPOLI, LE CODE INTERESSANO IL TRATTO TRA IL NODO A1/A24-TERAMO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI. SEMPRE VERSO NAPOLI SI PROCEDE INCOLONNATI TRA FERENTINO E FROSINONE. SULLA DIRAMAZIONESUD, PERMANGONO LE CODE TRA MONTE PORZIO CATONE E LO SVINCOLO PER L’A1 IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, OGGI QUARTA GIORNATA DI GRATUITÀ NELLA CAPITALE; PER QUANTO CONCERNE GLI ORARI, LE LINEE DI SUPERFICIE E LE METROPOLITANE SARANNO ATTIVE FINO ALLE 21:00. MA PER TUTTI I DETTAGLI VI RIMANDIAMO AL NOSTRO SITO INFOMOIVLITA.ASTRALSPA.IT INFINE, PER IL TRASPORTO ...