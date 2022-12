Ultime Notizie – Leonardo | Dipartimento Difesa Usa conferma opzioni per 26 elicotteri TH73A ‘Thrasher

(Di sabato 24 dicembre 2022)accoglie “con soddisfazione” l’annuncio deldellaUsa con il quale, nell’ambito del programma per la realizzazione del nuovo sistema di addestramento avanzato per la U.S. Navy di cui è responsabile AgustaWestland Philadelphia Corp., viene esercitata l’opzione per la produzione e la consegna del quarto lotto di 26TH-73A, per un valore di 110,5 milioni di dollari. Glisaranno costruiti a Philadelphia, prevedendo di completare le attività nel dicembre 2024, rende noto il colosso italiano dell’aerospazio.ricorda che nel gennaio 2020 l’azienda, attraverso AgustaWestland Philadelphia Corp., si era aggiudicata un primo contratto del valore di 176 milioni di dollari per la produzione e la consegna di 32 ...

Sky Tg24

I volontari di Croce Rossa Italiana, comitato di Sanremo, hanno distribuito tra Sanremo e Taggia centinaia di dolci, caramelle, cioccolatini, panettoni e pandori raccolti nellesettimane attraverso la campagna 'Dona un Dolce per un Sorriso' che ha visto coinvolti i supermercati Conad di via Galilei e Spazio Conad di Arma e Carrefour Garibaldi e Marconi a Sanremo. I ...Pensava di poter trascorrere indisturbato la notte dell'antivigilia di Natale con la sua famiglia in un grazioso albergo della piazza di Amalfi . Pronto per ripartire, stava facendo colazione quando i ... Manovra governo, news. Governo pone la fiducia: ok definitivo atteso il 24 dicembre Alta tensione tra Shakira e Piquè: dopo l'accordo raggiunto in tribunale, l'ex coppia è ancora al centro delle discussioni. L'oggetto del contendere, secondo i media spagnoli, sarebbe la celebrazione ...Il ciclone Elliot si abbatte sugli Stati Uniti. Il Natale oltreoceano sarà al gelo per circa 200 milioni di americani. Lo stato di New York - assieme a Georgia, Kentucky, ...