Ultima amichevole per il Napoli prima dell’Inter | scelta l’avversaria!

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 24 dicembre 2022) Il ciclo di amichevoli per ildella ripresa della Serie A sembrava essersi concluso con la sconfitta contro il Lille. Secondo quanto riportato da Radio Marte invece gli azzurri dovrebbero scendere nuovamente in campo per un’del match di San Siro del 4 gennaio. Luciano Spalletti e i suoi ragazzi infatti dovrebbero sfidare lavera azzurra per una sorta di partitella in famiglia. La data del match non è stata ancora decisa e comunicata, ma la sfida dovrebbe tenersi negli ultimi giorni di dicembre. NAPLES, ITALY – AUGUST 21: Kim Min-Jae ofcelebrates scoring their side’s fourth goal with teammates during the Serie A match betweenand Monza at Stadio Diego Armando Maradona on August 21, 2022 in Naples, Italy. (Photo ...