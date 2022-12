Traffico Roma del 24-12-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 dicembre 2022) Luceverdedalla redazione sempre nella norma la circolazione sul grande raccordo anulare soltanto Urbano della A24-teramo che città prudenza per un incidente in via Prenestina all’altezza di via con attenzione lavori via Appia Nuova nei pressi di via delle Capannelle Papa Francesco celebrerà alle 19:30 la Santa Messa di Natale all’altare della confessione nella cappella papale della Basilica di San Pietro sono i disagi in tutta l’aria dal primo pomeriggio vi informiamo che oggi è all’interno della fascia verde oltre i consueti divieti di circolazione dalle 6:30 alle 9:30 non potranno circolare gli autoveicoli a benzina Euro 3 Auto vetture a gasolio Euro 4 ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote alimentati a gasolio Euro 2 oggi vigilia di Natale bus tram e metro saranno in servizio fino alle 21 dalle 23:30 i bus notturni a Natale ...