Sky Calciomercato Napoli | per Spalletti arrivano due colpi e si pensa al terzo

Il club ha esercitato l'opzione di rinnovo per quattro giocatori in scadenza a giugno: sono Dalot, Fred, Rashford e Shaw. I loro nuovi contratti scadranno nel 2024. L'annuncio di Ten Hag: 'Vogliamo ...Napoli, i regali di Natale per Spalletti Come racconta Gianluca Di Marzio , esperto didiSport, sono diversi i regali di Natale per Luciano Spalletti . Potremmo dire ... Calciomercato Napoli, fatta per Bereszynski dalla Sampdoria. Contatti con Ounahi E' fatta per il ritorno al Genoa di Mimmo Criscito. Dopo l'esperienza al Toronto in Major League Soccer, il difensore ha deciso di rimettersi in gioco in Italia: accordo totale tra le parti, manca sol ...Il pressing della federazione portoghese continua, ma Mourinho è sempre più verso il rifiuto al ruolo di commissario tecnico per il dopo Fernando Santos. L'attuale allenatore della Roma è onorato dell ...