Sara Di Vaira contro Selvaggia | “Non mi fido | ecco cosa fa”

Leggi su biccy

(Di sabato 24 dicembre 2022) Il mese scorsoLucarelli è stata colpita da un lutto ed ha rivelato che l’unica a non averle fatto le condoglianze è stataDi: “Lei in diretta mi dà lezioni di educazione e mi dice che mi deve stare bene prendermi della scimmia da Mariotto. Intanto è l’unica del cast di Ballando con le Stelle a non avermi fatto le condoglianze, sì è stata l’unica, perché anche Simone e Rossella me le hanno fatte e sono stati molto gentili“.Di: “Io di lei non mi, registra le chiamate”. IeriDiè stata ospite di Serena Bortone a Oggi è un’Altro Giorno ed ha spiegato come mai non chiama mai. La ballerina ha detto di non fidarsi della Lucarelli. “Se io chiamerei mai? Ma ...