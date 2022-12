Rosalia Porcaro al Calicantus Residence | un pieno di delicatezza e comicità VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Limatola (Bn) – Un appuntamento atteso, un regalo nel periodo di Natale per gli ospiti del. Il direttore Massimiliano Marotta ha riportato a Limatola, attrice partenopea che ha saputo travolgere con la suagli anziani della casa e far vivere loro un momento di spensieratezza e serenità. Trascinante nel personaggio messo in scena,ha avuto la capacità di calarsi bene in un ambiente che ha imparato a conoscere, farsi accompagnare nelle gag come se fosse una di loro. Regalo migliore non poteva fare Massimiliano Marotta per il Natale, gli ospiti hanno apprezzato moltissimo quello che sta diventando un appuntamento fisso aldi Limatola. L'articolo ...