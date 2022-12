Manchester City | Guardiola | 'Kalvin Phillips tornato sovrappeso dai Mondiali' VIDEO

Competere con, Chelsea e Liverpool è sempre più complesso, ma non solo. Il livello in Premier continua ad alzarsi. Ora anche l'Arsenal sembra inserirsi prepotentemente nel giro delle '...Attualmente il Brentford è decimo in classifica e nell'ultima partita prima della sosta aveva battuto 2 - 1 ildi Guardiola. . 24 dicembre 2022Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Blog Calciomercato.com: Neanche il Mondiale in Qatar, iniziato il 20 Novembre e terminato il 18 Dicembre con la finale Argentina-Francia può cancellare il turno di partite del ...