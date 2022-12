La lotta per garantire alle persone trans di scegliere la “carriera alias” a scuola

Leggi su linkiesta

(Di sabato 24 dicembre 2022) Mentre l’altroieri il Parlamento scozzese e la Camera bassa delle Cortes Generales spagnole approvavano pressoché in contemporanea il Gender Recognition Bill e la cosiddetta Ley, abbassando così rispettivamente a 16 e 14 anni l’età minima richiesta per la rettificazione anagrafica, facilitandone l’accesso; da noi Pro Vita & Famiglia continuava a gridare la croce addossogender. E così ora, sia pur tra polemiche, minacce di barricate o, come nel caso del premier britannico Rishi Sunak, annunciati blocchi preventivi, Edimburgo aspetta solo il definitivo assenso reale al proprio testo e Madrid il via libera del Senato al suo. A Roma i fautori della miserabile guerra delle diffide contro i circa 150 istituti sui complessivi 186, che, nel pieno rispetto della normativa vigente a partire da ...