I sette errori di Marciniak | tutti pro Argentina | i francesi si affidano all’intelligenza artificiale Le Parisien

(Di sabato 24 dicembre 2022) Ainon passa l’arbitraggio della finale dei Mondiali. Leha interpellato Pierre Sollet che è il creatore di Good Game! una società che studia e cura i dati applicati allo sport. Il software analizza la finale,contatti, i presunti falli. «A differenza del Var, il software risponde alle domande, senza interpretazione, con strumenti molto più efficienti». Il margine d’errore sarebbe minimo, l’1%. Il software prende in considerazione due tipi di errore. Di IRD (Incorrect Referee Decision). Un errore grave, determinante: high. E un errore low (non determinante). Per il software in-Francia l’arbitronon ha commessoarbitrali decisivi, gravi. «Dei 191 fischi della finale, non è stato rilevato alcun “IRD High”, nessun errore che avrebbe ...

