Festeggiare le feste con le trasmissioni RAI? Ecco gli appuntamenti più importanti

(Di sabato 24 dicembre 2022) In molti anche quest’anno passeranno i giorni di festa davanti alla TV, magari in compagnia di alcuni dei programmi che verranno proposti dalla. Ma quali sono i programmi TV che andranno in onda durante lesulla TV di stato? Vediamoli insieme per capire cosa ci aspetta tra Natale, Capodanno e Befana! Natale con Mara Venier Domenica 25 dicembre, nel giorno di Natale, a partire dalle 14 su1 ci sarà Mara Venier per una puntata live di “Domenica In”. Gli spettatori potranno cosìil Natale in compagnia dei grandi ospiti di quello che è uno dei programmi storici della televisione italiana. Da non perdere, sempre nel giorno di Natale, l’appuntamento con “Da noi… a ruota libera”, condotto da Francesca Fialdini che avrà come ospiti anche Alexia, Enrico Brignano ed Amii ...

Dire

... per questo Capodanno 2023 un po' ovunque tornano le principali. In Occidente quella del ... Le isole britanniche , ad esempio, amanoil nuovo anno con l'utilizzo del fuoco, ed è un ...Dieta: come dimagrire 1 o 2 kg presi a Natale. Archiviati cene e pranzi peril Natale, il pensiero va a come dimagrire e perdere così l'eventuale peso acquisito. Perdere peso in fretta e con il minimo della fatica è il sogno di tutte noi. Con questi 7 trucchi per ... Capodanno in piazza, da Roma a Napoli i concerti e le feste più belle Le mille strutture aperte in inverno - delle 2.500 rimaste dopo la pandemia - sono pronte a registrare il tutto esaurito per il 31 dicembre ...Da PizzAut anche l'attore Stefano Accorsi per festeggiare, insieme a Nico Acampora e a tutto lo staff del ristorante, l'assunzione a tempo indeterminato di Lorenzo, cameriere autistico.