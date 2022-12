Draghi | non interessato a incarichi | ' Ora faccio il nonno' ' Non giudico questo governo'

Agenzia ANSA

rivendica i successi del suo esecutivo e ripercorre i giorni, nella scorsa estate, che ... spaventato dall'ipotetico abisso di una recessione che fino a oggiha trovato riscontro nei dati. ...è stata però una fine 'naturale', etradisce un certo risentimento. 'Se guardo alle sfide raccolte e vinte in soli venti mesi di governo, c'è da sorridere a chi ha detto che me ne volessi ... Draghi, non interessato a incarichi, non giudico Meloni «Con il passare del tempo e l’avvicinarsi della scadenza naturale la maggioranza si è sfaldata. Ora faccio il nonno. Meloni Non spetta a me giudicarla, non dopo così poco tempo» ...L'ex presidente del Consiglio: "Non sono interessato a incarichi". Il Pnrr "Abbiamo rispettato tutti gli obiettivi dei primi due semestri" ...