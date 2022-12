Ultime Notizie Roma del 23-12-2022 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 dicembre 2022)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e arriva nella tarda serata di ieri tra le tensioni la richiesta di fiducia del governo alla camera all’ultimo scontro si è consumato sull’emendamento da mezzo miliardo per i comuni stralciato per mancanza di coperture tra le proteste e le opposizioni a far discutere anche il bonus per i diciottenni sulla quale la ragioneria chiede una puntualizzazione non bastano le spiegazioni del Governo il centro-sinistra lamenta il mancato rispetto delle proprie per la vicenda dello stralcio della norma sui comuni e l’ultima di una catena di correzione aggiustamenti in corsa quali per l’ennesima giornata sono costretti maggioranze governo una serie di doppi che pesano sui tempi d’esame da più parti viene quotata l’ipotesi di un voto all’alba di sabato la vigilia di Natale dopo una ...