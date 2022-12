Sparatoria nel centro di Parigi | due morti e quattro feriti

Virgilio Notizie

Da sette a otto spari in strada, poi il panico totale.centro di Parigi,decimo arrondissement, a rue d'Enghien, si è consumato il dramma a colpi di arma da fuoco con due morti e almeno quattro feriti, di cui due in condizioni gravissime. Un indagato, 'un uomo tra i 60 ...Laè avvenutaX arrondissement e, secondo quanto riferisce Le Parisien , 'ha avuto luogo al centro culturale curdo Ahmet - Kaya, al numero 16 di rue d'Enghien'. L'uomo, ha fatto sapere ... Sparatoria a Parigi, attentato al Centro culturale curdo: 2 morti e 4 feriti, fermato un uomo Due morti e 4 feriti e' il primo bilancio della sparatoria in Rue d'Enghien, nel centro di Parigi. Due delle persone ferite sono in ...Stando alle forze dell'ordine citate dalla stampa francese, i colpi d'arma da fuoco sono stati sparati nel centro di Parigi poco prima di mezzogiorno, causando due morti e quattro feriti. Fermato un 6 ...