Samsung Galaxy A54 e A34 | in arrivo con un display di proporzioni diverse

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Gli smartphoneA54 e A34 sono attualmente in fase di sviluppo da parte del colosso sudcoreano. Ben presto, potremo conoscere qualcosa in più circa i dettagli ufficiali del lancio di questi due dispositivi. Tuttavia, dei telefoni non sono stati diffusi pubblicamente dettagli o specifiche significative. Stando ad un recente rumor circolante in Rete, entrambi i prossimi smartphone presenterannoleggermente differenti rispetto ai modelli precedenti. La scorsa primavera il colosso di Seul ha lanciato iA53 e A33: entrambi assomigliano alA52 per quanto concerne l’estetica. Il fatto che questi tre modelli appena citati condividano tutti le stesse, ossia 20:9, non risulta sorprendente. Il produttore sudcoreano si ...