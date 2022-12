Pino Daniele | moglie Fabiola Sciabbarrasi | “Non siamo riusciti a dirci ‘ti amo’”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Quello che mi recrimino, è che non abbiamo avuto il tempo didelle cose”. Questa mattina Storie Italiane su Rai1 ha dedicato un lungo ricordo a, l’indimenticato cantautore scomparso prematuramente il 4 gennaio del 2015. Nel corso della trasmissione, tra le immagini e la musica del “Nero a metà” della canzone italiana, è intervenuta ai microfoni di Eleonora, secondadell’artista, che con lui ha avuto tre figli: “Ho imparato da quello che è accaduto che il tempo è un dono che facciamo, anche alla persona che amiamo. Quello che mi recrimino, è che non abbiamo avuto il tempo didelle cose”, ha detto. “Preferisco ricordare quello che abbiamo condiviso piuttosto che quello che ...

leggo.it

'Quello che mi recrimino, è che non abbiamo avuto il tempo di dirci delle cose". Questa mattina Storie Italiane su Rai1 ha dedicato un lungo ricordo a, l'indimenticato cantautore scomparso prematuramente il 4 gennaio del 2015. Nel corso della trasmissione, tra le immagini e la musica del "Nero a metà" della canzone italiana, è ...Questa mattina Storie Italiane su Rai1 ha dedicato un lungo ricordo a, l'indimenticato cantautore scomparso prematuramente il 4 gennaio del 2015. Nel corso della trasmissione, tra le ... Fabiola Sciabbarrasi, moglie di Pino Daniele, confessa: «Volutamente non ho mai parlato di certe cose per non A distanza di quasi otto dalla sua scomparsa, Fabiola Sciabbarrasi, moglie di Pino Daniele, è tornata a parlare del grande cantautore.Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, Fabiola Sciabbarrasi ricorda gli ultimi anni di vita del marito Pino Daniele, dal quale si era ...