Non farlo Al via la campagna per una guida sicura

Leggi su agi

(Di venerdì 23 dicembre 2022) AGI - Gli incidenti stradali sono complessivamente la prima causa di morte per i giovani dai 15 ai 24 anni e sono più di 6.500 quelli causati ogni anno da alcol e droghe. Parte da qui ladi comunicazione, "Non", prodotta e coordinata dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consigliota dal sottosegretario Alberto Barachini in collaborazione con il Dipartimento Antidroga e il Ministero dell'Interno. Una, volta a sensibilizzare i giovani sul tema dellasotto l'effetto di alcol e droghe, decisa in seguito alla riunione del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuta il 7 dicembre scorso. Sulla base dei dati Istat più recenti e verificati, lainvita ad una riflessione generale e ...