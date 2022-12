Mazzette in Ue | il gip di Bergamo congela i conti di Antonio e Silvia Panzeri con 240mila euro Sequestri anche per Visentini e Giorgi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Scatta il sequestro per alcuni deiitaliani dei personaggi coinvolti dell’inchiesta sulleche sarebbero state pagate dal Qatar e dal Marocco nel cuore delle istituzioni Ue. Il gip dihato con un decreto di sequestro preventivo, su richiesta della Procura che ha dato esecuzione ad un ordine di investigazionepeo della magistratura belga, seicorrenti intestati ad, alla figlia, all’ex segretario generale della Confederazione internazionale dei sindacati Lucae a Francesco, ex collaboratore dell’exdeputato del Pd. In particolare, come comunica in una nota il procuratore di...