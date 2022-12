Marco Masini | nuove date per “T’innamorerai di noi – oltre 30 anni insieme”

MEI – Meeting degli Indipendenti

Beppe Grillo, Massimo Ranieri, Pupo, Checco Zalone,e Raphael Gualazzi sono solo alcuni dei grandi protagonisti della nuova stagione 2023 del teatro Ariston di Sanremo. Artisti di primissimo piano per un compleanno speciale, perchè il 31 ...sarà in concerto al TEATRO LA FENICE DI SENIGALLIA il prossimo 31 marzo 2023. Biglietti già in vendita on line sui circuiti TicketOne (www.ticketone.it), Ciaotickets (www.ciaotickets.com),... MARCO MASINI: dopo il successo della prima parte del tour, a ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...MARCO MASINI sarà in concerto al TEATRO LA FENICE DI SENIGALLIA il prossimo 31 marzo 2023. Biglietti già in vendita on line sui circuiti TicketOne (www.ticketone.it), Ciaotickets (www.ciaotickets.com) ...