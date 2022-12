Il Fatto Quotidiano

Roma 23 dicembre 2022 "Questa notte verrà approvata la legge di bilancio come avevamo detto entro il 24 di dicembre. Va a favore di famiglie e imprese aumenta pensioni e anziani" Così TommasoCapogruppo di Fdi alla Camera a Piazza Montecitorio.Mentre si discute dialla Camera, un gruppo di animalisti ha protestato contro l'emendamento dell'onorevole Tommasodi FdI sulla caccia . Il testo sta facendo molto discutere e non ha lasciato in silenzio chi ... Manovra, Foti: “Opposizione brava a dare consigli ma quando è in maggioranza fa pena Venerdì, 23 dicembre 2022 Home > aiTv > Manovra, Foti (Fdi): “Verrà approvata questa notte come avevamo, detto entro il 24 dicembre” (Agenzia Vista) Roma 23 dicembre 2022 “Questa notte verrà approvata ...Attacco congiunto del duo Mollicone-Foti: "Di notte in Commissione mancavano gli uffici della Ragioneria e del Mef, si potevano solo inoltrare mail. Non ...